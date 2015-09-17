مصادر: الإبقاء على عادل لبيب وزيرا للتنمية المحلية فى الحكومة الجديدة

كشفت مصادر الإبقاء على عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية فى الحكومة الجديدة، موضحة أن لبيب التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة المكلف.

وأضافت المصادر أن أهم أسباب الإبقاء على لبيب هو قرب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ومحاولة المهندس شريف إسماعيل الاستفادة من خبرة لبيب فى إدارة العملية الانتخابية بنجاح داخل مختلف المحافظات.

وأوضحت المصادر أن من بين الملفات التى تم مناقشتها خلال لقائه مع إسماعيل هو ملف "مشروعك" الذى تم تطبيقه داخل مختلف المحافظات لتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل للشباب.

وأشارت المصادر إلى أن ما تم تداوله حول ترشح محافظ الشرقية الدكتور رضا عبد السلام ليخلف عادل لبيب فى حقيبة الوزارة كان غير دقيق، مؤكدة أن عادل لبيب ذهب صباح اليوم للوزارة لممارسة عمله بشكل طبيعى.