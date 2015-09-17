العليا للانتخابات: استبعاد توفيق عكاشة لتقدمه بعد انتهاء المواعيد المقررة

أكد المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا لانتخابات، أن استبعاد الإعلامى توفيق عكاشة من الترشح بانتخابات مجلس النواب العملية، ليس بسبب عدم امتلاكه لحساب بنكى كما ردد البعض، وإنما السبب الرئيسى لاستبعاده هو تقدمه بأوراق ترشحه بعد المواعيد المقررة.

وأضاف "مروان" خلال لقائه مع الصحفيين صباح اليوم الخميس، قائلا: "توفيق عكاشة تم استبعاد أوراقه لأنه جاء بعد المواعيد المقررة فقط، ونرحب بطعنه على قرار استبعاده وسنلتزم بحكم القضاء الإدارى فيه"، مؤكداً أن اللجنة ستنفذ أى حكم قضائى يصدر فى أى طعن من الطعون الانتخابية سواء من طالبى الترشح على النظام الفردى المستبعدين من القوائم المستبعدة، وذلك بعد إعلان بعض المستبعدين عن طعنهم على قرار استبعادهم ومن بينهم رجل الأعمال أحمد عز.

وأوضح أن جميع الطعون الخاصة باستبعاد مرشح أو طعن مرشح على مرشح آخر ستقدم أمام القضاء الإدارى، ويتم الفصل فيها خلال 5 أيام فى الفترة من 20 حتى 28 سبتمبر الجارى.

كما أكد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات، حق القوائم الانتخابية المقبولة أوراق ترشحها، أن تجرى أى تعديل على نفسها قبل الإعلان بشكل رسمى عن الكشوف النهائية، والمقرر له يوم 29 سبتمبر وفقا لما حدده الجدول الزمنى للانتخابات.