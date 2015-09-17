قطع المياه عن بعض شوارع المهندسين غدا ولمدة 12 ساعة بسبب أعمال حفر المترو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، عن قطع المياه عن شارع جامعة الدول العربية، ابتداءً من شارع السودان وحتى شارع البطل أحمد عبد العزيز – شارع شهاب وتفرعاته – شارع الكوثر ـ شارع زمزم – شارع الحسين والشوارع المجاورة – شارع جدة وتفرعاته لمدة ١٢ ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة وحتى الساعة العاشرة صباح اليوم التالى، نظرا لتنفيذ أعمال المشروع القومى لمترو الأنفاق وما يترتب عليه من تحويلات لخطوط مياه الشرب المتعارضة مع تنفيذه .

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، معلنة عن طرح سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة بالانقطاع.