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بالفيديو: مكياج العودة إلى الجامعة

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بالفيديو: مكياج العودة إلى الجامعة بالفيديو: مكياج العودة إلى الجامعة

الخميس 17-09-2015 17:17

هل يمتلكك الحماس لانطلاق العام الجامعي الجديد؟ هل تتحضرين بشكل دقيق لانطلاقة مميزة؟ إذاً، لا بدّ من أن تولي إطلالتك الاهتمام، ومكياجك لاحقاً، لتحصلي على إطلالة متألقة ونضرة تمنحك الثقة.

لكن السؤال: ما هو المكياج الأنسب؟ وما هي مميزات وشروط هذا المكياج؟ الإجابة نجدها في جعبة الفاشينيستا مريم، على قناتها الخاصّة على يوتيوب Muslim Queens، وتحديداً مع لتطبيق مكياجٍ، حمل عنوان "my back to school make up"، وتشرح فيه كيفية تطبيق مكياج طبيعي وعملي، مناسب للشابات الجامعيات.


إليك بالصور والفيديو خطوات تطبيق مكياج مناسب للإطلالة الجامعية!

 

 

 

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