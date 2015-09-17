أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

أنوف النجمات قبل وبعد عمليّات التجميل!

Google+ Print
أنوف النجمات قبل وبعد عمليّات التجميل! أنوف النجمات قبل وبعد عمليّات التجميل!

الخميس 17-09-2015 14:42

أصبحنا في عصر السرعة والتقدّم والإبداع، وكلّ ما نُريده نحقّقه ونحصل عليه بأسرع وأفضل طريقة؛ فماذا لو كان الموضوع يخصّ جمالك؟
بعد أن كثر الحديث في الأعوام الماضية عن ارتفاع في مستوى الإقبال على العمليّات التجميليّة ونسبة نجاحها وعدم وجود تأثيرات سلبيّة جانبيّة، كان لنجمات هوليوود حصّة كبيرة في إجراء مثل هذه العمليّات بهدف التجميل والحصول على شكل أجمل وأفضل. ومن حين بدأت عمليّات التجميل هذه، لم نعد نجد نجمة واحدة لم تخضع لجراحة تحسين شكل أنفها، وهو ما تجدينه في هذه الصور المرفقة.


أبرز ما غيّرته النجمات في أنوفهنّ:
عندما تقلّبين هذه الصور، ستجدين أنّ النجمات خضعن لعدّة أنواع من جراحات النحت، وهي على الشكل التالي:
- ترفيع عظمتي الأنف.
- رفع الأنف.
- تصغير حجم الأنف.
- تصغير فتحتي الأنف.
إلى ما هنالك من عمليات حسنّت من شكل النجمات، ومنحتهنّ المزيد من الثقة.
راقبي أنوف النجمات، وشاركينا رأيك بمن هي صاحبة أجمل أنف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي