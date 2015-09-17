أنوف النجمات قبل وبعد عمليّات التجميل!

أصبحنا في عصر السرعة والتقدّم والإبداع، وكلّ ما نُريده نحقّقه ونحصل عليه بأسرع وأفضل طريقة؛ فماذا لو كان الموضوع يخصّ جمالك؟

بعد أن كثر الحديث في الأعوام الماضية عن ارتفاع في مستوى الإقبال على العمليّات التجميليّة ونسبة نجاحها وعدم وجود تأثيرات سلبيّة جانبيّة، كان لنجمات هوليوود حصّة كبيرة في إجراء مثل هذه العمليّات بهدف التجميل والحصول على شكل أجمل وأفضل. ومن حين بدأت عمليّات التجميل هذه، لم نعد نجد نجمة واحدة لم تخضع لجراحة تحسين شكل أنفها، وهو ما تجدينه في هذه الصور المرفقة.



أبرز ما غيّرته النجمات في أنوفهنّ:

عندما تقلّبين هذه الصور، ستجدين أنّ النجمات خضعن لعدّة أنواع من جراحات النحت، وهي على الشكل التالي:

- ترفيع عظمتي الأنف.

- رفع الأنف.

- تصغير حجم الأنف.

- تصغير فتحتي الأنف.

إلى ما هنالك من عمليات حسنّت من شكل النجمات، ومنحتهنّ المزيد من الثقة.

راقبي أنوف النجمات، وشاركينا رأيك بمن هي صاحبة أجمل أنف.