لو عندك ضغط أو سكر.. ابعد عن اللحم الكندوز وخليك فى البتلو عشان خفيف

هناك العديد من المرضى المصابين بالأمراض المزمنة المختلفة، ومع قدوم عيد الأضحى يسعون لمعرفة الإرشادات الطبية وطرق تناول الطعام المختلفة، وحول هذا يقدم الأطباء العديد من المحاذير التى ينصحون بها المرضى المزمنين، لتجنب حدوث أى مضاعفات أثناء العيد.

ومن أهم تلك النصائح التى يقدمها الدكتور أسامة فكرى استشارى الجهاز الهضمى والكبد ورئيس قسم التغذية العلاجية، هى:

1- مرضى السكر: عدم الإسراف فى تناول اللحوم، لتجنب زيادة نسبة السكر فى الدم، وعليهم تناول اللحوم المسلوقة جيدا مع أكل قطعتين فقط، والابتعاد عن تناول اللحم الكندوز.

>2- مرضى القلب: اللحوم تحتوى على نسبة عالية من الدهون التى تتسبب فى ارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم المؤدى للإصابة بأمراض القلب، كما يمكنهم تناول قطعة صغيرة من لحم الرقبة أو الفخد وتكون مشوية أو مسلوقة.

3- مرضى الضغط: عليهم عدم الإسراف فى تناول لحوم العيد وعدم الإكثار من وضع الملح والتوابل، ولذلك عليهم تناول قطعتين من اللحم المسلوق داخل طبق الفتة.

4- مرضى عسر الهضم: الناتج عن مشاكل فى المعدة نتيجة للإصابة بالقولون العصبى أو الإمساك أو الإسهال، وهؤلاء المرضى يجب عليهم الاهتمام بتناول اللحوم مع الأطعمة الغنية بالألياف كطبق كبير من السلطة الخضراء.