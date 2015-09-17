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للنساء.. تعرفى على أهم التحاليل الواجبة فى فترة الحمل

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للنساء.. تعرفى على أهم التحاليل الواجبة فى فترة الحمل للنساء.. تعرفى على أهم التحاليل الواجبة فى فترة الحمل
فترة الحمل من أهم المراحل التى تمر بها المرأة وتتطلب رعاية واهتمام خاص بصحتها، وتعد الفحوصات المعملية من أهم الخطوات التى يجب على المرأة القيام بها فى تلك الفترة.

فى السطور التالية يوضح استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطيه أبو النجا أهم الفحوصات التى يجب أن تقوم بها المرأة فى فترة الحمل وهى:
>- صورة دم كاملة للتأكد من عدم وجود أى نقص فى عناصر الدم.
>- تحليل لوظائف الكبد والكلى وقياس نسبة السكر بالدم.
>- تحليل بول للتأكد من عدم وجود التهابات بمجرى البول.
>- فى حالة التعرض لإجهاض سابق ينصح بإجراء تحليل الأجسام المضادة لخمسة فيروسات تعد سببا أساسيا فى الإصابة بالإجهاض وخاصة الإجهاض المبكر ويسمى تحليل" التورش".
>- تحليل الأجسام المضادة لفيروس الجديرى المائى للتأكد من تلقى المرأة التطعيم المضاد للفيروس فى الصغر، وفى حالة كانت النتيجة سلبية ينصح بعدم التعامل مع الأطفال طوال فترة الحمل لتجنب التعرض للعدوى بهذا الفيروس، والذى يعد من أكبر الأسباب التى تؤدى للإجهاض.

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