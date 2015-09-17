التهاب القولون التقرحى مرض وراثى يمكن علاجه بالأدوية أو بالتدخل الجراحى

قال الدكتور محمد أمين صقر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المتوطنة بطب عين شمس خلال محاضرة ألقاها بمؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية- والذى اختتمت أعماله مؤخرًا بالإسكندرية عن التهاب القولون التقرحى ومرض كرونز- إن التهاب القولون التقرحى استعداد وراثى يصيب المريض نتيجة تعرضه لبعض المؤثرات البيئية، مثل بعض الأدوية والميكروبات، مضيفا "وغالبا ما يستمر مدى الحياة ويتعرض خلالها المريض إلى نوبات من النشاط والكمون".

وأشار إلى أن المحاضرة كانت بعنوان الأسئلة الشائعة التى يتطرق إليها المرضى المصابين بهذا المرض "التهاب القولون التقرحى"، وأهمية أن يستمع الطبيب المعالج لأسئلة المرضى، ويجيب عليها بمنتهى الوضوح والأمان لأنها أمراض مزمنة قد تستمر مع المريض مدى الحياة، فلابد أن يعرف كيف يتعامل معها.

وأكد "أمين" أن علاجه ينقسم إلى علاج طبى دوائى والذى يتمثل فى تناول أدوية مضادة للالتهاب المشتقة من مادة السليسليت مرورا بمادة الكورتيزون ومثبطات المناعة وانتهاء بالعلاج البيولوجى مضادات "TNF"وهى مادة تم تخليقها خارج جسم الإنسان شبيهة بالموجودة داخل الإنسان تعمل على مقاومة بعض العناصر الموجودة فى جسم الإنسان والمسببة للالتهاب.

وأوضح أن نسب الإصابة تختلف من بلد لآخر، ولكن تصل نسبتها بحوالى من 50 : 200 لكل 100 ألف من السكان .

واستكمل أن العلاج الطبى نسبة نجاحه ليست مرتفعة ولكن قد يستمر مدى الحياة، وأن من 25 : 35 % من المرضى قد يحتاجون إلى التدخل الجراحى .

وتابع "وأثناء فترة نشاط المرض قد يحتاج المريض إلى تناول بعض أنواع الأغذية لتخفيف الأعراض مثل اللبن ومنتجاته والزبادى والمواد المحتوية على مادة اللاكتوز وأحيانا قد يضطر المريض تناول بعض الأغذية التى يتم تصنيعها بطريقة معينة وتعليبها فى صورة سائلة يكون من السهل تناولها على المريض اسمها ELEMENTAL DIET"وهى مادة غذائية تساعد فى علاج المريض وتقلل من الأعراض أما أثناء فترات كمون المرض فيستطيع المريض أن يتناول طعامه العادى".

وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمى أن المريضة المصابة بهذا المرض لديها القدرة على الإنجاب ولا مانع من زواجها، وقد ينتقل المرض إلى الأطفال بنسبة تتراوح من 10 % ترتفع إلى 30 % إذا كان الأب أيضا مصاب بنفس المرض.

وقال "تستطيع المريضة أثناء الحمل أن تتناول كافة الأدوية التى كانت تتناولها قبل الحمل عدا القليل منها مثل مادة "ميثوتركسيت".

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