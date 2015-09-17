حافظ على جهازك التنفسى وقوى مناعتك وظبط قولونك بـ" نبات أنجليكا"

أثبتت دراسة علمية أهمية نبات "انجليكا" فى تحفيز الشهية وتخفيف التشنجات المعوية والانتفاخ والغازات وعلاج عسر الهضم والقولون العصبى.

وأشارت الدراسات الصينية إلى أن هذا النبات استخدم منذ عدة قرون فى علاج وباء الطاعون فى أوروبا، واستخدم زيته فى صناعة العطور ومستحضرات التجميل والصابون والشامبو والكريمات والمراهم وهو يعد من عائله الشمر واليانسون والكراوية والكزبرة، كما أنه يساعد على عودة الدورة الدموية بعد السكتة الدماغية .

>جدير بالذكر أن جذور "أنجليكا" المجففة يتم تناولها فى صوره كبسولات أو غليها وشرابها ثلاث مرات يوميا.