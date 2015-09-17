محافظ سوهاج ومدير الأمن يقدمان العزاء فى وفاة وكيل مطرانية طهطا
وقال اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج، إن شعب الكنيسة كبير وأثر فينا وبشدة، وإننا ندعو الله العلى القدير أن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن ما شهدناه من تواجد الآلاف فى تشييع ومراسم الجنازة مساء أمس دليل قوى على العلاقة الطيبة التى بينه وبين شعب الكنيسة، وأن تلك العلاقة كانت قائمة على المحبة والتعاون الدائم، وأننا نعزى أنفسنا وندعو الله أن يديم المحبة بين نسيجى الأمة من المسلمين والأقباط ويظلون جنبا إلى جنب فى كافة المناسبات من أجل أمن واستقرار الوطن حفظ الله مصر شعبها وجيشها وشرطتها .
يذكر أن الآلاف من الأقباط والمسلمين شيعوا مساء أمس بمركز ومدينة طهطا، وسط حالة من الحزن، جثمان القمص صليب نظير عزيز وكيل مطرانية طهطا، والذى وافته المنية على إثر حادث انقلاب أتوبيس رحلات على طريق الزعفرانه تحت الإنشاء، أثناء رحلة إلى دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر .
وتقدم مراسم الصلاة على الجنازة نيافة الأنبا باخوم مطران سوهاج، واحتشد آلاف المشيعين فى المطرانية بمنطقة ساحل طهطا، حيث أُقيم القداس الجنائزى وقاموا بإلقاء نظرة الوداع عليه، خاصة أنه كان ينال احترام الجميع من المسلمين والأقباط، وتم نقل الجثمان إلى مدافن بناحية نزلة عمارة .
>