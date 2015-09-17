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غرف عمليات بالبحيرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك

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غرف عمليات بالبحيرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك غرف عمليات بالبحيرة استعدادا لعيد الأضحى المبارك
قرر الدكتور محمد سلطان - محافظ البحيرة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مضيفا أن غرفة العمليات تضم السكرتير العام وعضوية السكرتير المساعد ومديرى العموم بالديوان العام ومندوبين عن مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والزراعة والتضامن الاجتماعى، ومباحث وممثلى شركتى الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح محافظ البحيرة، فى تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات تختص بمتابعة سير العمل بالمرافق العامة والنظافة وتوفير المواد الغذائية والحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة الأعطال والأزمات، واتخاذ ما يلزم بشأنها فورا خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

كما قرر محافظ البحيرة، تشكيل غرف عمليات فرعية مماثلة بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تضم أطقم عمل طوارئ على مستوى عالى من الكفاءة الفنية لمرافق مياه الشرب والكهرباء والمستشفيات والوحدات الصحية، للتصدى لأى حالات طارئة، وكذلك منع التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية.

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مصر 365

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