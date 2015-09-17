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رفع 300 طن من القمامة والمخلفات من حى ثانى الإسماعيلية

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أعلن محمد عبد المنعم رئيس حى ثان الإسماعيلية أنه تم تنظيم حملة نظافة باستخدام معدات وآليات الحى وعمال النظافة بمنطقة شارع 214 المتفرع من شارع المستشفى الأميرى والتى أسفرت عن رفع وإزالة كمية قدرها 300 طن من القمامة والمخلفات من إحدى البؤر الملوثة للبيئة بقطعة أرض فضاء داخل الكتلة السكنية والتى ظلت تؤرق سكان وأهالى المنطقة لفترة طويلة.

وأكد رئيس الحى أنه تقرر بناء حائط حول المنطقة وغلقها لمنع عودتها كبؤرة لتجمع القمامة والمخلفات.
>وأشار عبد المنعم إلى أن هذه الحملة فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بشأن تكثيف أعمال حملات النظافة العامة ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار فى الشارع الاسماعيلى والقضاء على كافة صور العشوائيات وفرض سيادة القانون.

بدء حملة النظافة بحى ثانى -اليوم السابع -9 -2015
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بدء حملة النظافة بحى ثانى

رفع 300 طن قمامة من شوارع حى ثانى -اليوم السابع -9 -2015
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رفع 300 طن قمامة من شوارع حى ثانى

رئيس الحى يتابع الحملة -اليوم السابع -9 -2015
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رئيس الحى يتابع الحملة


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