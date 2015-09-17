تجديد حبس تشكيلٍ عِصابي خطف فتاةٍ في السويس 15 يومًا

قررت نيابة السويس، صباح اليوم “الخميس”، تجديد حبس تشكيلٍ عصابي مُكون من 3 شباب، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية إتهامهم بخطف فتاة قاصر.

وكانت النيابة، قد طالبت بنتائج التحريات على المُتهمين، وذلك بعد أن تم الاستماع لأقوال الفتاة التي تم اختطافها من قبلهم، حيث تمكن ضباط المباحث الجنائية بالسويس، منذ 3 أيام من ضبط التشكيل العصابي، لقيامهم بخطف فتاةٍ قاصر منذ يومان، بمنطقة تعاونيات القاهرة.

وكان قسم شرطة فيصل، قد تلقى بلاغًا يفيد باختطاف فتاةٍ، تُدعى “نورهان. ع. ع”، 14 سنة، والتي تغيبت من الساعه الـ9 مساءًا يوم 11 سبتمبر بمنطقة تعاونيات القاهرة- بحي فيصل، وذلك بعد خروجها من أحد الصيداليات، بمرافقة صديقتها، وتم تحرير محضر رقم 4074 إداري فيصل.

وكان قد تم عمل تحرياتٍ واسعة على الفور، بالتعاون مع أسرة الفتاة، حيث تبين أن الفتاة التي كانت ترافق المجني عليها، كانت قد قامت بإجراء إتصالٍ من أحد السنترلات بعد خروجها من الصيدالية، وبعدها اختفت الفتاة، وبالمُتابعة والتحري، تبين أن الفتاة تم خطفها من أجل طلب فدية مالية، وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المُتهمين، وتحرير الفتاة، وتسليمها إلى أسرتها.