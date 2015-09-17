«امبراير» البرازيلية تجديد اعتماد مصر للطيران للصيانة مركزا لخدمة طائراتها

جددت شركة “امبراير” البرازيلية المصنعة للطائرات اعتمادها لشركة مصر للطيران للصيانة كمركز خدمة معتمد لطائراتها بمنطقة الشرق الأوسط. يأتي التفتيش في إطار التفتيشات الدورية من سلطات الطيران والجهات المعنية بسلامة الطيران على أنشطة شركة الصيانة والتي تؤكد على مستوى الجودة الذي تتمتع به مصر للطيران ومدي تطابقه مع التشريعات الملزمة من تلك الجهات محلياً ودولياً.

> وكان مفتشى الشركة البرازيلية قد تفقدوا كافة المواقع بالشركة وشملت هناجر الطائرات ومجمع عمرات الوحدات الميكانيكية والأجهزة الإلكترونية والمخازن الفنية كما استعرضوا مختلف الوثائق الفنية وأساليب سير العمل.

> وأوضح المفتشون أن نتائج التفتيش تأتي لتؤكد على ثقة “امبراير” في مصر للطيران للصيانة وأن كفاءة الأيدي العاملة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الشركة هي عوامل رئيسية في اختيار مصر للطيران للصيانة كمركز خدمة معتمد وأن مستوى الجودة المتميز يعد ضمانا لاستمرار هذا الاعتماد.

> الجدير بالذكر ان مصر للصيانة تقوم بتقديم الخدمة الفنية للعديد من طائرات طراز “امبراير” وتأتي في المقام الأول شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والأقليمية (أكسبريس) وتبلغ عدد طائراتها 12 طائرة من طراز “امبراير” يليها الخطوط الجوية السعودية بمحطة شرم الشيخ وبرج العرب وشركة الخطوط الجوية الكينية بمحطة الخرطوم بالإضافة إلي التعاقد المبرم مع شركة Petro Air الليبيه لتقديم خدمة الصيانة الكاملة لطائراتها من هذا الطراز هذا إلي جانب تلبية العديد من طلبات الصيانة للشركات العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.

> ومن جانبه أشار المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة أن اجتياز التفتيش يأتي نتيجة لجهود متواصلة لأبناء الشركة على مدار سنوات وتجلى ذلك بوضوح خلال الشهور الثلاث الماضية التي شهدت نسبة انتظام تشغيل الرحلات نتيجة تقديم الخدمة الفنية بلغت 98 % وهي من أعلى النسب العالمية في ظل مواسم عودة العاملين بالخارج وأجازات الصيف وعمرة شهر رمضان الكريم والأعياد وأخيرا موسم الحج وأن الأطقم الفنية في حالة استعداد مستمر لكافة التفتيشات لأن متطلبات السلامة تأتي في المقام الأول في مجال عمرة وصيانة الطائرات .