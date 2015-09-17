تأجيل محاكمة الإعلامية منى عراقى فى نشر أخبار كاذبة عن حمام البحر

قررت دائرة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، صباح اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الإعلامية منى عراقى مقدمة برنامج "المستخبى"، وطارق نور، صاحب قناة "القاهرة والناس"، بتهمة السب والقذف، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة تخص قضية "حمام باب البحر"، إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل للمرافعة .

كانت النيابة وجهت لـ"عراقى" تهمة السب والقذف، وإذاعة أخبار كاذبة، والطعن فى الأعراض بمتهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حمام باب البحر"، المتهم فيها 26 شخصًا بممارسة أعمال الفجور، وحصلوا على البراءة فى 12 يناير الماضى، من محكمة جنح الأزبكية، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.