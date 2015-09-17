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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 15 قطعة حشيش برأس سدر

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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 15 قطعة حشيش برأس سدر ضبط تاجر مخدرات بحوزته 15 قطعة حشيش برأس سدر
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن بجنوب سيناء، من ضبط تاجر مخدرات يقوم بترويج جوهر الحشيش المخدر.

كان اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء تلقى إخطارا من مدير المباحث بقيام صاحب كافتيريا بترويج مخدر الحشيش، ووردت معلومات العقيد محمد عوض رئيس فرع خليج السويس بقيام المدعو ع س ا ٤٥سنة صاحب كافتيريا ومقيم رأس سدر - جنوب سيناء.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن النقيب شريف الفقى رئيس مباحث قسم شرطة رأس سدر والنقيب محمد يونس والنقيب عصام طارق معاونى القسم، من ضبط المتهم بمنطقة وسط المدينة - دائرة القسم وبحوزته عدد (٣) قطع دائرية لمخدر الأفيون وزنت حوالى ٣٠٠ جرام وعدد "١٥" قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى ٤٠ جراما، وعدد (١٠) جرامات لمخدر الهيروين الخام، ومبلغ مالى قدره (٦٠٠٠) جنيها وعدد (٢) هاتف محمول.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، تم عمل محضر وإحالته إلى النيابة لتولى التحقيق.

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مصر 365