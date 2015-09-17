وصول دفعة جديد من حجاج غزة لمعبر رفح فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة

وصل إلى الجانب المصرى من معبر رفح دفعة جديدة من الحجاج الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة فى طريقهم إلى مطار القاهرة للسفر إلى الأراضى المقدسة. وقال مصدر مسئول فى المعبر، إنه ينتظر اليوم مرور (500) حاج وحاجة، لافتاً إلى رفع حالة الطوارئ وإلغاء إجازات العاملين لتمكين جميع المسافرين من العبور فى أسرع وقت. وبدورها شددت قوات الأمن إجراءات التأمين حول محيط معبر رفح، وانتشرت قوات أمنية على بوابة المعبر، كما تم تأمين الطريق من العريش حتى بوابة المعبر، وقال مصدر أمنى إن كل فوج من الحجاج يتم تأمين حافلاتهم بواسطة قوة أمنية فور تحركهم من المعبر حتى مغادرتهم محافظة شمال سيناء. وكان معبر رفح استقبل 779 حاجاً فلسطينياً على مدى 3 أيام متواصلة، وهى أيام من 7 إلى 9 من الشهر الجارى.