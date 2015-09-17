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«مغازي» يشكل لجنة لمراجعة المستخلصات المالية للشركات القابضه ويضع جدول زمني لتنفيذ عمليات جديدة وخاصة بمشروع المليون ونصف فدان

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«مغازي» يشكل لجنة لمراجعة المستخلصات المالية للشركات القابضه ويضع جدول زمني لتنفيذ عمليات جديدة وخاصة بمشروع المليون ونصف فدان «مغازي» يشكل لجنة لمراجعة المستخلصات المالية للشركات القابضه ويضع جدول زمني لتنفيذ عمليات جديدة وخاصة بمشروع المليون ونصف فدان

حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى

عقد الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة وممثلي الشركات القابضة للري والصرف والتي تضم شركات ( الكراكات المصرية – الري للأشغال العامة – المصرية للري والصرف) وذلك لاستعراض آليات تقدم سير العمل بالمشروعات الحالية التي تنفذها الوزارة في مختلف المجالات المائية ، في ضوء الإستعانة بهذه الشركات في تنفيذ العديد من الأعمال في مجال الري والصرف وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية وأعمال التوسع الأفقي وعمليات الحماية من مخاطر السيول ، فضلا عن مشروعات الوزارة ضمن المشروع القومي للمليون ونصف المليون فدان وخاصة بسيناء وقرية الأمل .

ه أكد الدكتور مغازي خلال الإجتماع على أهمية المضي قدما في تنفيذ جميع العمليات المسندة إلى هذه الشركات ، وتذليل كافة العقبات التي تواجه منظومة التنفيذ ، والمبادرة بتشكيل لجنة فنية لمراجعة المستخلصات المالية للشركات تمهيدا لإقرارها ، فضلا عن مخاطبة الوزارات المعنية بشأن جدولة الديون المستحقة على هذه الشركات .. موجها بضرورة تدبير المستحقات المالية اللازمة للوفاء بمرتبات العاملين بتلك الشركات من خلال منح سلفة لها بضمان حجم العمل الذي تقوم به ، على أن يتم خصمها من المستحقات المالية خلال الفترة المقبلة .
> … هذا ووجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المعدات للقيام بنهو الأعمال المسندة إليها في مختلف المحافظات ، في ضوء التنسيق والتكامل والتضامن بين تلك الشركات ، للإستفادة من المعدات المعطلة وإتاحتها لتنفيذ العمليات المتوقفة.. ووضع جدول زمني للبدء في تنفيذ أعمال جديدة ضمن خطة الوزارة الحالية والمسستقبلية .

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