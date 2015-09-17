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احتجاز طيار سويدي للتحقيق معه فى مطار القاهرة

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احتجاز طيار سويدي للتحقيق معه فى مطار القاهرة احتجاز طيار سويدي للتحقيق معه فى مطار القاهرة

17 سبتمبر 2015 | 10:14 صباحاً

مطار القاهرة

كشف مصدر أمني بمطار القاهرة أن الجهات الأمنية سمحت للطيار السويدي الذي تم ضبط عدد من الكاميرات عالية الدقة مثبتة علي جسم الطائرة الخاصة به بالانصراف واستكمال رحلته بعد أن تم التحقيق معه.
> وأكد المصدر أن الطيار كان قادما من اليونان في طريقة إلي السودان في رحلة خاصة به وكان من المفترض التوقف في مطار أكتوبر ولكن طالب بالوقوف اضطراريا بمطار القاهرة نتيجة وجود مشاكل ملاحية.
> وأشار المصدر أنه بعد مراجعة تسجيل الكاميرات تبين عدم احتوائها علي ما يهدد الأمن القومي وأن بها بعض اللقطات قام الطيار بتسجيلها لتوثيق رحلته، وأشار أن الطيار أوضح أنه من الهاويين للسفر ويقوم بتسجيل رحلاته عبر هذه الكاميرات للاحتفاظ بها .

2015-09-17

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