رئيس مدينة أسوان: استمرار أعمال النظافة بواسطة العمال المؤقتين

صرح اليوم اللواء محمد عاطف بركات رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لـ"اليوم السابع"، بأن أعمال النظافة اليومية بمدينة أسوان مستمرة وتتم بواسطة بعض عمال مشروع النظافة المؤقتين الذين رفضوا الانصياع لدعوات الإضراب، بجانب الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدنى.

وأكد رئيس مدينة أسوان، أنه أخذ على عاتقه تحقيق المطالب المشروعة لعمال النظافة، حيث قام منذ 25 من شهر أغسطس الماضى بعقد عدة اجتماعات ولقاءات مع العمال المؤقتين بمشروع النظافة والعاملين بنظام عقود باب 2/3 على مستوى المحافظة، موضحًا أن اجتماعا سابقا مع محافظ أسوان مصطفى يسرى استمع فيه لمطالبهم، وفى حضور ممثلين عن العمال ومسئولى المديرية المالية بأسوان.