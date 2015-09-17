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محافظ سوهاج يعلن عن إجراء قرعة لعدد 54 قطعة لخريجى المحافظة

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محافظ سوهاج يعلن عن إجراء قرعة لعدد 54 قطعة لخريجى المحافظة محافظ سوهاج يعلن عن إجراء قرعة لعدد 54 قطعة لخريجى المحافظة
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن إجراء قرعة علنية لعدد 54 قطعة لـ"منازل وأراض" للمنتفعين والخريجين من أبناء سوهاج جنوب مركز باريس بمحافظة الوادى الجديد يوم الأحد القادم بديوان عام المحافظة.

وفوض المحافظ المهندسة أحلام أحمد السيد سكرتير عام محافظة سوهاج بالإضافة إلى مندوب من المستفيدين لحضور مراسم إجراء القرعة العلنية بمحافظة الوادى الجديد، وتقوم مديرية الزراعة بسوهاج حاليا بالاتصال بالمستفيدين لمن يرغب فى حضور القرعة.

يذكر أنه تم التنسيق مع قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة فى وقت سابق لاختيار المرشحين من أبناء المحافظة.

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