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وزير الصحة السعودى: لا حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج

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وزير الصحة السعودى: لا حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج وزير الصحة السعودى: لا حالات وبائية أو محجرية بين الحجاج
أكد وزير الصحة السعودى خالد بن عبدالعزيز الفالح أن "الحالة الصحية للحجاج جيدة ولا توجد بينهم حالات وبائية أو محجرية حتى الآن".

ونقلت وكالة الأنباء (واس) عنه القول فى تصريح أن الوزارة "تركز فى مقدمة أولوياتها على النواحى الوقائية للحجاج، حيث تتابع المستجدات والمتغيرات التى تطرأ على الوضع الصحى عالميا ومحليا بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية".

وأوضح أن وزارة الصحة أنهت كافة استعداداتها التقنية والبشرية لموسم الحج سعياً للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم من خلال العديد من المرافق الصحية المنتشرة بمناطق المملكة.
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