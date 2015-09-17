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العاهل السعودى يطالب مجلس الأمن بتدابير عاجلة لوقف انتهاكات إسرائيل للأقصى

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العاهل السعودى يطالب مجلس الأمن بتدابير عاجلة لوقف انتهاكات إسرائيل للأقصى العاهل السعودى يطالب مجلس الأمن بتدابير عاجلة لوقف انتهاكات إسرائيل للأقصى
دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى ضرورة بذل الجهود والمساعى الأممية الجادة والسريعة، وضرورة تدخل مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير العاجلة لوقف انتهاكات "الاحتلال الإسرائيلى" على المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وحماية الشعب الفلسطينى والمقدسات الدينية، وإعطاء الشعب الفلسطينى كافة حقوقه المشروعة.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها الملك سلمان، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بحسب ما أفادت "العربية".

وأكد العاهل السعودى فى اتصالاته إدانته واستنكاره الشديدين للتصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء السافر على المصلين فى باحاته، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

وأكد أن هذا الاعتداء ينتهك بشكل صارخ حرمة الأديان، ويسهم فى تغذية التطرف والعنف فى العالم أجمع.

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مصر 365