اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين فى قضية "أحداث ميدان لبنان"

تستكمل اليوم الخميس محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، نظر جلسات محاكمة 23 متهمًا، من بينهم 4 محبوسين، و19 "مخلى سبيلهم"، وذلك على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف التى نشبت بميدان لبنان.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر وإثارة الشغب وقطع الطريق، والتظاهر دون ترخيص، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وحيازة مفرقعات ومواد حارقة، إلى جانب استعراض القوة على نحوٍ يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام والوحدة الوطنية، والسلم الاجتماعى.