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المرور يضبط 529 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 529 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 529 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية"، عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت الحملات، عن ضبط 529 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 132 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 160 مخالفة مرورية بالقاهرة، و61 مخالفة مرورية بالجيزة، 229 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365