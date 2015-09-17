القبض على تاجر هروين بإمبابة وبحوزته سلاح نارى

تمكنت مباحث إمبابة برئاسة المقدم محمد أمين من القبض على أنور الحرامى تاجر الهروين وبحوزته سلاح نارى بالمنطقة، حيث وردت معلومات بقيام أحد العاطلين يدعى "أنور.ح" 32 سنة وشهرته أنور الحرامى بالاتجار فى الهروين فى المنطقة.

وتحركت قوة أمنية وألقت القبض على المتهم وعثر بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39 مم و15 طلقة 4 حصوات مسحوق الهيروين المخدر وزنت نحو 80 جم 3 هواتف محمولة.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالته للنيابة للتحقيق.