إصابة شاب فى مشاجرة بالشوم بنصر النوبة بأسوان

أصيب شاب بجروح ورضوض بأماكن متفرقة بالجسم من جراء مشاجرة بالعصى والشوم بين مجموعة من الأشخاص بمركز نصر النوبة بأسون.

استقبل مستشفى كوم أمبو المركزى خلال الساعات الماضية شابا يدعى (عمر. ف) 22 سنة مصابا بجروح برأسه ووجهه وإصابته بكدمات وإصابات متفرقة بالجسم تم فحص المصاب وعمل أشعة مقطعية له على الرأس ثم تحويله لمستشفى أسوان الجامعى لاستكمال العلاج.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارا يفيد بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بناحية قرية الدكة دائرة مركز نصر النوبة لخلافات سابقة بينهم وتكلف البحث الجنائى لمعرفة أسباب المشاجرة ودوافعها وتحديد المتورطين فيها وضبطهم وجارى تحرير محضر شرطى بذلك.