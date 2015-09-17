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مقتل 12 شخصا فى انفجارات بوسط بغداد

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مقتل 12 شخصا فى انفجارات بوسط بغداد مقتل 12 شخصا فى انفجارات بوسط بغداد
ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم عندما هزت ثلاثة تفجيرات مناطق شيعية بالأساس فى وسط بغداد اليوم الخميس.

وقالت المصادر أن تفجيرين انتحاريين وقعا فى حى الباب الشرقى التجارى بوسط العاصمة وأسفرا عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 18 آخرين. وأضافت أن تفجيرا ثالثا فى حى باب المعظم القريب أسقط أربعة قتلى وتسعة مصابين.
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