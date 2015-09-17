مقتل 12 شخصا فى انفجارات بوسط بغداد

ذكرت مصادر أمنية وطبية أن 12 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم عندما هزت ثلاثة تفجيرات مناطق شيعية بالأساس فى وسط بغداد اليوم الخميس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقالت المصادر أن تفجيرين انتحاريين وقعا فى حى الباب الشرقى التجارى بوسط العاصمة وأسفرا عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 18 آخرين. وأضافت أن تفجيرا ثالثا فى حى باب المعظم القريب أسقط أربعة قتلى وتسعة مصابين.
وقالت المصادر أن تفجيرين انتحاريين وقعا فى حى الباب الشرقى التجارى بوسط العاصمة وأسفرا عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 18 آخرين. وأضافت أن تفجيرا ثالثا فى حى باب المعظم القريب أسقط أربعة قتلى وتسعة مصابين.
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