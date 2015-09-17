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مقتل 11 مدنيا فى قصف للنظام السورى استهدف حيا شعبيا فى حلب

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مقتل 11 مدنيا فى قصف للنظام السورى استهدف حيا شعبيا فى حلب مقتل 11 مدنيا فى قصف للنظام السورى استهدف حيا شعبيا فى حلب
قتل 11 مدنيا على الاقل فى قصف للطيران الحربى السورى ببرميل متفجر استهدف مساء الاربعاء حيا شعبيا تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى شرق حلب، وفق المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن اليوم الخميس "استهدف القصف ببرميل متفجر حى سعد الانصارى السكنى حيث تدمرت أربعة منازل على رؤوس العائلات التى تقطنها"، ما اسفر بحسب قوله عن مقتل 11 مدنيا بينهم ثلاثة اطفال وامرأتان وجرح العشرات.

وأضاف أن بين الضحايا ثلاثة قتلى من عائلة واحدة، وأربعة آخرين من عائلة اخرى.

وأوضح عبد الرحمن "تأخرت عمليات الانقاذ بسبب ضيق الحى الذى استهدفه القصف وانقطاع التيار الكهربائى"، مشيرا إلى أن "تسعة مدنيين بقوا خمس ساعات تحت الانقاض قبل انتشالهم على قيد الحياة من قبل فرق الانقاذ ".

وأفاد أن بعض الجرحى بترت أطرافهم.

وتشهد مدينة حلب معارك مستمرة منذ صيف 2012، وتتقاسم قوات النظام وفصائل المعارضة السيطرة على احيائها. ويستهدف مقاتلو المعارضة الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام بالقذائف فيما تستهدف قوات النظام الاحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل أو الجهاديين بالبراميل المتفجرة التى حصدت آلاف القتلى.

ويوم الثلاثاء، قتل 38 مدنيا، بينهم 14 طفلا، وأصيب حوالى 150 آخرين بجروح فى قصف لمقاتلى المعارضة السورية على احياء يسيطر عليها النظام فى حلب، بحسب حصيلة للمرصد السورى.
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