تكريم 48 طفلاً من حفظة القرآن الكريم فى جمعية أهلية بدمياط

كرمت مديريتى أوقاف دمياط والشئون الاجتماعية، 48 طفلاً من حفظة القرآن الكريم، فى مدة 60 يوما تحت رعاية جمعية البر والتقوى المصرية بقرية البصارطة التابعة لمركز دمياط، وذلك بحضور أحمد فايد مدير عام الشئون الاجتماعية وممثل مديرية الأوقاف بدمياط وعماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية.

وقال عماد أبو عوض، إن هذه الدورة اشترك بها 82 طفلا وختم القرآن كاملا 50 طفلا من أبناء قرية البصارطة وسبع عشر طفلا من قرية العنانية، وقد أجاد الباقون ولكن لاختلاف القدرات لم يتموا حفظ القرآن كاملا.

وأضاف عوض أن هذه التجربة أثبتت أن الطفل المصرى قادر على حفظ وتجويد القرآن، ولكن يحتاج إلى من يمد له يد العون.



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