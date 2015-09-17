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إجلاء مليون شخص على طول ساحل تشيلى المهدد بأمواج تسونامى

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إجلاء مليون شخص على طول ساحل تشيلى المهدد بأمواج تسونامى إجلاء مليون شخص على طول ساحل تشيلى المهدد بأمواج تسونامى
أجلت السلطات التشيلية مليون شخص من المدن الساحلية المهددة بأمواج مد بحرى (تسونامى) بعدما ضربها زلزال عنيف أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة العشرات.

وبلغ ارتفاع الأمواج 4.5 متر فى بعض المناطق وخاصة فى كوكيمبو وموجات أصغر فى فالبارايسو وكونكون ومدن تشيلية أخرى.

وقالت الشرطة فى بلدة ليمارى إن شخصين قتلا، بحسب ما ذكرته صحيفة "إل ميركوريو".

ولقى رجل حتفه جراء إصابته بأزمة قلبية فى مدينة مايبو، بحسب ما نقلته صحيفة لا تيرسيرا عن عمدة المدينة. وقال عمدة إيابيل، وهى المدينة الأقرب من مركز الزلزال أن امرأة لقيت حتفها هناك.

وقد حُدد مركز الزلزال عند التقاء خط العرض 31.6 درجة جنوباً وخط الطول 71.6 درجة غرباً على عمق 20 كيلومتراً تقريباً. وأعلن المركز عن وقوع زلزال آخر بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر فى نفس المنطقة فى الساعة 7:18 صباحاً بتوقيت بكين على عمق 30 كيلومتراً.

وأظهرت صور للتلفزيون وصول أمواج كبيرة وسط العديد من المدن فى منطقة كوكيمبو حيث وقع الزلزال وفى منطقة فالباريزو على بعد 120 كلم غربى العاصمة.

وأعقبت الزلزال عدة هزات ارتدادية وشعر به سكان بيونس ايرس على بعد 1400 كلم حيث اهتزت مبان. كما شعر بالزلزال فى العديد من المناطق فى الأرجنتين مثل كاتامارا وتوكومان (شمال) وميندوزا (غرب) وكوردوبا (وسط).

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