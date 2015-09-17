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وزير التموين يفتتح اليوم معرض اللحوم والسلع الغذائية بمدينة نصر

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وزير التموين يفتتح اليوم معرض اللحوم والسلع الغذائية بمدينة نصر وزير التموين يفتتح اليوم معرض اللحوم والسلع الغذائية بمدينة نصر
يفتتح الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية فى حكومة تسيير الأعمال، اليوم الخميس، معرض اللحوم والسلع الغذائية باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية بمدينة نصر.

ويشارك فى المعرض شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة وعدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن القطاع الخاص ويشمل كافة أنواع اللحوم المختلفة السودانية والبرازيلية ومن أستراليا وأورجواى وبأسعار مخفضة وأيضا كافة السلع الغذائية من زيوت وسكر وأرز ودواجن ومسلى وصلصة وخضر وفاكهة وغيرها بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة كبيرة.
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مصر 365

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