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"العليا للانتخابات" تبدأ اليوم تلقى الطعون على الكشوف الانتخابية

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"العليا للانتخابات" تبدأ اليوم تلقى الطعون على الكشوف الانتخابية "العليا للانتخابات" تبدأ اليوم تلقى الطعون على الكشوف الانتخابية
تبدأ اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، اليوم الخميس، فى تلقى الطعون على أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات البرلمانية، فيما خصصت الفترة من 19 حتى 27 سبتمبر للفصل فى الطعون، مع مراعاة أن هذه الأيام يتخللها يومان لإجازة عيد الأضحى.

فيما تعلن اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية للمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان يوم 28 سبتمبر المقبل لتبدأ فترة الدعاية الانتخابية فيما خصصت يومى 29 و30 سبتمبر للتنازل والتعديل والفترة من 1 إلى 3 أكتوبر لإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد التنازل والتعديل وتقديم الطعون على أن تفصل فيها فى الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر ليكون الجمعة 16 أكتوبر هو يوم الصمت الانتخابى، لتبدأ عملية الاقتراع يومى 17 و18 أكتوبر فى الخارج و18 و19 اكتوبر بالداخل.
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