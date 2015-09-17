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الصندوق الاجتماعى بالشرقية يناقش التحديات التى تواجه التنمية المحلية

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الصندوق الاجتماعى بالشرقية يناقش التحديات التى تواجه التنمية المحلية الصندوق الاجتماعى بالشرقية يناقش التحديات التى تواجه التنمية المحلية
أكد خالد نصر مدير الصندوق الاجتماعى بالشرقية أن الصندوق نظم بالشراكة مع هيئة "كير الدولية " لقاء ضم عددا من الإعلاميين ومراسلى الصحف بالمحافظة، بمقر بمؤسسة تمكين لمناقشة مشروع دمج المساءلة الاجتماعية بالبرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة بالمحافظة.

وأضاف خالد نصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مشروع المساءلة المجتمعية يتم تطبيقه لأول مرة فى جمهورية مصر العربية، الذى من شأنه المشاركة الإعلامية فى قياس مردود المشروعات التى تقدمها الدولة فى المجتمع المحلى بمنحة من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى.

ودار اللقاء حول فكرة المشروعات التنموية "مثلث التنمية" محاور التحديات التى تواجه التنمية المحلية ودور كل منها فى تنمية حقيقية هدفها المواطنة.

وأوضح مدير الصندوق الاجتماعى بالشرقية، أن اللقاء خرج بتوصيات أهمها تدريب الإعلاميين على كيفية تطبيق المساءلة، وعلى الاتصال الفعال بين المسئولين والإعلاميين، ووجود مصدر موثوق به لأخذ المعلومات المتاحة، وتأكيد أهمية حرية الإعلام ومساحة لحرية الرأى والتعبير.

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مصر 365

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