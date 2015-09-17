نقابة البترول: أزمة الوقود مفتعلة والبنزين متوفر بكثرة فى المحافظات

قال محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، إن نقص البنزين والسولار فى محطات التموين هى "أزمة مفتعلة"، وكل المحطات التابعة للشركات الحكومية، بالإضافة إلى كبرى محطات التزود بالوقود لا تعانى من أى نقص، مؤكدًا توافر الوقود بكميات كبيرة فى كل المحافظات.

وأكد "سعفان"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتسبب فى الأزمة هى الشائعات التى يطلقها المهربين من أجل تحقيق مكاسب، ويقوم لتأكيد هذا الشائعات بسحب كميات من المحطات الصغيرة، وهى كميات لا تذكر.

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