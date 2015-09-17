طائرات التحالف تقصف مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين فى صنعاء

قصفت طائرات دول التحالف العربى قبل فجر اليوم مواقع تابعة لميليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء ومنازل قيادات موالية لهم .

فقد استهدفت الطائرات مخازن الأسلحة والذخيرة فى معسكر السواد للحرس الجمهورى جنوب العاصمة ومعسكر ضبوة مما أدى إلى حدوث انفجارات قوية بهما.

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت منازل قيادات موالية للحوثيين وصالح فى حى الجراف شمال صنعاء ومن بينهم إبراهيم الشامى رئيس أركان حرب القوات الجوية ومقر الأكاديمية العسكرية ومخزنا للذخيرة بالقرب من مدينة الثورة الرياضية بشمال العاصمة كما استهدفت الطائرات منازل عددا من أبناء أخوة الرئيس السابق فى حى ميعاد بصنعاء.

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