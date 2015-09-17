جامعة الزقازيق: مستعدون لاستقبال 120 ألف طالب بالعام الدراسى الجديد

أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق الجامعة، أن الجامعة مستعدة لاستقبال الطلاب للعام الدراسى الجديد، والذى يبدأ يوم الاثنين 28 سبتمبر الجارى.

وأضاف نور الدين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن العام الدراسى مدته 30 أسبوعا مقسم على ترمين كل ترم 15 أسبوعا، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات كان قد قرر أن تبدأ الدراسة فى الأسبوع الأخير من سبتمبر، وأن هناك لجنة تم تشكيلها من أساتذة وعمداء الكليات للإشراف على استقبال الطلاب الجدد.

من جانبه، أشار ناصر الجندى مسئول الإعلام بالجامعة أن جامعة الزقازيق استعدت لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، وبها 19 كلية ومعهد ويدرس بها 120 ألف طالب وطالبة.

وقد انهت الجامعة كل الإجراءات اللازمة للطلاب الجامعة سواء كشوفات طبية وتوزيعهم بالكليات والشعب المختلفة وإعداد الجداول والقاعات التدريسية والمعامل.

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