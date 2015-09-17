محافظ كفر الشيخ: سأغلق العيادات المخالفة.. ولا تهاون فى صحة المواطنين

أكد الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم غلق كل العيادات الخاصة غير المرخصة والمخالفة للقوانين أو من يرتكب أصحابها ما يخالف الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، قائلا "لا تهاون مع كل ما يمثل خطورة على حياة وصحة المواطنين".

وأضاف حمدى أنه شكل لجانا للتفتيش على العيادات الخاصة بكل مدن وقرى المحافظة، وكلف الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بإعداد تقرير أسبوعى عن العيادات الخاصة، ومدى توافر الاشتراطات الصحية ومدى التزامها بذلك.

جاء ذلك عقب غلق 24 عيادة خاصة مخالفة بإدارة الحامول الطبية، و17 عيادة بإدارة كفر الشيخ لوجود مخالفات إنشائية بهذه العيادات، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال الأطباء المتغيبين عن العمل بدء من خصم أيام من رواتبهم ومراجعة نسب التقييم الخاصة بالأطباء.