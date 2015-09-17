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أهالى الشرقية يطالبون المحافظ بإلزام السائقين بخطوط السير

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أهالى الشرقية يطالبون المحافظ بإلزام السائقين بخطوط السير أهالى الشرقية يطالبون المحافظ بإلزام السائقين بخطوط السير
طالب أهالى مراكز شمال الشرقية وزير الداخلية والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ومدير الأمن ومدير إدارة مرور الشرقية بإحكام السيطرة على السائقين وأصحاب سيارات الأجرة التى تقوم بتحميل الركاب من موقف الزراعة القديمة رغم أن الموقف الأساسى لهم هو موقف الجماز.

وقال محمد أحمد بندارى من سكان مركز أبو كبير ويعمل بجامعة الزقازيق إن سيارات الأجرة تقوم بتحميل الركاب من أبو كبير إلى موقف الزراعة القديم بزيادة جنيه على الأجرة رغم أن الموقف الأساسى للسيارات هو موقف الجماز.

وأضاف محمود أحمد مصيلحى من سكان مركز كفر صقر ويعمل بالطب البيطرى بالزقازيق أن الشجار دائم بين السائقين والركاب بسبب زيادة الأجرة من 4 جنيهات إلى 5 جنيهات بحجة أن السيارة تدخل لموقف الزراعة القديم، ويحدث كل هذا دون أى تواجد مرورى يحسم الموقف، ناهيك عن عدم وجود أى وسيلة للدفاع عن الراكب المسكين، الذى يتم ابتزازه على مسمع ومرأى من إدارة المواقف التى لا يهمها سوى تحصيل أى مبالغ من أصحاب السيارات وكذلك التخاذل الواضح من إدارة المرور.

وطالب المواطنون وزير الداخلية ومحافظ ومدير أمن الشرقية بسرعة التدخل رحمة بالمواطن وإلزام السائقين بخطوط السير والمواقف المقررة لهم وعدم زيادة الأجرة أو التجاوز ضد المواطن.

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مصر 365