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إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة منتصف الأسبوع المقبل

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إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة منتصف الأسبوع المقبل إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة منتصف الأسبوع المقبل
قال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، إنه من المقرر إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق منتصف الأسبوع المقبل.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لليوم السابع، أن الوزارة ستعلن نتائج الشهادات المعادلة والدبلومات الفنية أول الأسبوع المقبل، حيث تنتهى من إعلان كل النتائج قبل عيد الأضحى المبارك.

وتابع عطا، أن اليوم هو آخر موعد لتلقى طلبات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.

- اسمع الخبر.. موعد إعلان نتيجة تقليل اغتراب طلاب المرحلة الثالثة

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