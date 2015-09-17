رئيس الكنترول: ندرس رفع دعوى رد شرف ضد "طالبة الصفر"

قال هشام طاهر رئيس كنترول أسيوط، وأشرف السيد وكيل الكنترول، إن قيادات الكنترول الآن بصدد تحرير دعاوى قضائية ضد كل من أساء إليهم واتهمهم زورا وبهتانا بالتزوير وأنهم يدرسون حاليًا إقامة دعوى رد شرف ضد أسرة الطالبة مريم ملاك.

وكان تقرير اللجنة الخماسية للطب الشرعى أثبت كذب ادعاءات الطالبة المذكورة فيما يتعلق بدعوى تبديل أوراق إجاباتها، وتلك الأسباب أعلن قيادات كنترول أسيوط أنهم سيلجأون للقضاء لرد اعتبارهم بعد الإساءات التى وجهت إليهم واتهمتهم بالتزوير.

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