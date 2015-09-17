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قائمة "مصر" تتقدم بـ3 طعون على رفضها بـ"القاهرة" والصعيد

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قائمة "مصر" تتقدم بـ3 طعون على رفضها بـ"القاهرة" والصعيد قائمة "مصر" تتقدم بـ3 طعون على رفضها بـ"القاهرة" والصعيد
قال أحمد الفضالى، رئيس تيار الاستقلال، والمنسق العام لقائمة ""، إن القائمة أعدت الأوراق اللازمة لتقديم طعن اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى، على قرار اللجنة العليا للانتخابات، برفض أوراق القائمة بقطاعى "القاهرة ووسط الدلتا" و"الصعيد"، بالإضافة لتقديم طعن آخر للمطالبة بالسماح للقائمة بأوراق مرشحيها على قطاع شرق الدلتا، لعدم تمكنهم بتقديم الأوراق لظروف قهرية وهى سرقة الملفات.

وأضاف رئيس تيار الاستقلال، لـ"اليوم السابع"، أنهم يتوقعون قبول القضاء الإدارى الطعن على رفض اللجنة العليا للقائمة بقطاع الصعيد، التى رفضت بسبب تقدم المرشح رقم 8 ويدعى جمال محمد محمود علام بالقائمة الأصلية بتقديم طلب يفيد عدم الترشح ضمن القائمة المذكورة، بالإضافة إلى تقدم الممثل القانونى للقائمة بأوراق الترشح بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا من قبل اللجنة العليا لتقديم طلبات الترشح، مشيراً إلى أن تقدمهم هذا يستند إلى عدم إخطار اللجنة للممثل القانونى للقائمة، برغبة أحد المرشحين فى الانسحاب، لكى يتمكن من الاستعاضة عنه بمرشح آخر.

وطالب المنسق العام لقائمة "مصر"، اللجنة العليا للانتخابات بأن توفى بالتزامها بتحديد الرموز الانتخابية لمرشحيها، أسوة بمرشحى القوائم والفردى الآخرين.

- اجتماع طارئ غدا لقائمة "مصر" للإعلان عن موقفها من الانتخابات

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مصر 365

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