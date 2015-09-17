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سفارة خادم الحرمين في المجر تكرم المبتعثين الخريجين

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سفارة خادم الحرمين في المجر تكرم المبتعثين الخريجين سفارة خادم الحرمين في المجر تكرم المبتعثين الخريجين

    أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المجر حفلاً تكريمياً للمبتعثين من الخريجين والخريجات ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، برعاية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد بن عبدالهادي المطرفي، وبمشاركة وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في دولة المجر الدكتور لازلو بالكوفيتش وعدد من مديري ومسؤولي الجامعات المجرية وأكاديمية العلوم المجرية والملحق الثقافي السعودي في النمسا الدكتور علي بن عبدالله صقر ومنسوبي السفارة والملحقية.

وأشاد المطرفي في كلمته بهذه المناسبة بالمستوى التحصيلي والعلمي للطلبة والطالبات الخريجين، منوهاً بمستوى العلاقات الثنائية مع المجر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معرباً بهذه المناسبة بالأصالة عن نفسه ونيابة عن المبتعثين في المجر عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين ولسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على الدعم المتواصل الذي يحظى به برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

بدوره أشاد وزير الدولة المجري للتعليم العالي بمستوى العلاقات التعليمية بين البلدين، متطلعاً إلى زيادة حجم ووتيرة هذه العلاقات.

وفي ختام الحفل سلم سفير خادم الحرمين لدى المجر الدروع التذكارية والشهادات التقديرية للطلبة المتفوقين.

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