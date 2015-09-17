عزل 110 من قوات الأمن التونسى للاشتباه فى علاقتهم بتنظيمات إرهابية

عزلت وزارة الداخلية التونسية 110 من قوات الأمن للاشتباه فى علاقتهم بتنظيمات إرهابية.

وأكد وليد القنونى، المتحدث الإعلامى باسم وزارة أن العناصر الأمنية المعزولة تنتمى إلى أجهزة مختلفة فى الشرطة والحرس الوطنى والجيش والديوانة مشيرا إلى أن إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية، موضحا أن التحقيقات فى هذا الموضوع انطلقت منذ بداية العام.

ومن جانبه، أعلن المتفقد العام للأمن الوطنى بوزارة الداخلية توفيق بوعون أن الانتدابات التى تمت بقطاع الأمن إبان الثورة التونسية عام 2011 وحتى عام 2013 لم تخضع للمقاييس الأمنية ومنها إجراء تحقيق أمنى حول الشخص المنتدب، الذى "يلزم أن يكون خاليا من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".

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