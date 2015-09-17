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تسجيل الطلاب اليمنيين مع زملائهم السعوديين في المدارس الحكومية

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تسجيل الطلاب اليمنيين مع زملائهم السعوديين في المدارس الحكومية تسجيل الطلاب اليمنيين مع زملائهم السعوديين في المدارس الحكومية

    تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية؛ انطلق في كل من مكتب التعليم بمحافظة فيفاء ومحافظة الداير تسجيل الطلاب والطالبات اليمنيين وضمهم لصفوف زملائهم الطلبة السعوديين.

وأوضح حسين سلمان المالكي مدير الاختبارات والقبول بمكتب تعليم الداير أن تسجيل الطلاب اليمنيين انطلق الثلاثاء وكان حضور أولياء الامور اليمنيين كبيرا وقد ابدوا ارتياحهم وسعادتهم بهذا القرار كونه أتاح لأبنائهم وبناتهم اكمال دراستهم وعدم ضياع العام الدراسي عليهم. مؤكدا على أن مسوغات القبول تعتمد على أدلة القبول والتسجيل المنظمة لذلك ويكون القبول بجواز السفر أو الإقامة أو هوية زائر مع المرونة التي نص عليها التعميم الوزاري حيث كان القبول لجميع الطلاب سواء كانت لديهم شهادات دراسية أو لم توجد لديهم وذلك من خلال تعبئة نموذج خاص يحدد فيه ولي أمر الطالب الصف الدراسي الذي وصل إليه ابنه في الدراسة ويتم بعدها توجيهه إلى المدرسة ورعايته ومتابعة مستواه الدراسي من قبل الإدارة والمعلمين.

وقال عيسى سليمان الفيفي مساعد مدير مكتب التعليم بفيفاء للشؤون التعليمية يجري العمل وبشكل مكثف خلال هذه الأيام لاستقبال أولياء أمور الطلاب اليمنيين وانهاء اجراءات قبول ابنائهم وفق الضوابط التي أصدرتها وزارة التعليم مضيفا أن هذا التوجيه الكريم أدخل البهجة والسرور على أولياء أمور الطلبة اليمنيين وكافة أسرهم وكلهم شكر وامتنان لكرم وسخاء وعطف ولاة أمرنا يحفظهم الله.

كما عبر ل"الرياض" عدد من اليمنيين عن سعادتهم بهذا القرار والتوجيه الكريم فقال المقيم اليمني محمد حسن المنبهي تتوالى علينا مكرمات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود - حفظه الله -وحفظ هذا البلد الكريم المعطاء الذي نعيش على أرضه وننهل من خيراته كإخواننا من أبناء المملكة العربية بلد الخير والرحمات وأضاف نقدر حجم هذا الكرم والسخاء الذي غمرتنا به حكومة خادم الحرمين الشريفين بقبول ابنائنا في المدارس أسوة بالطلبة السعوديين ونقدم شكرنا وتقديرنا للملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده حفظهم الله جميعا. وعبر المقيم اليمني سلمان حسن العدرجي عن عظيم شكره وامتنانه فقال أصالة عن نفسي ونيابة عن ابنائي وأفراد اسرتي والجالية اليمنية الموجودة داخل المملكة العربية السعودية أقدم شكري وتقديري لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وولي عهده وولي ولي العهد على هذا التوجيه الكريم بقبول أبنائنا في مدارس المملكة العربية السعودية مضيفا أن هذا ليس بمستغرب على هذه القيادة السخية فمكارمها كثيرة ولا تحصى على الشعب اليمني بالداخل والخارج ودعا الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصحة والعافية وأن يطيل بعمره ويجزيه خير الجزاء.

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