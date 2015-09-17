«البلديات» تصدر دليلاً إرشادياً حول رمي الجمرات بجميع لغات العالم

أصدرت الإدارة المركزية للمشروعات التطويرية بوزارة الشؤون البلدية والقروية دليلاً إرشادياً لحجاج بيت الله الحرام والقائمين على خدمتهم بالتعليمات والإرشادات التي يجب إتباعها أثناء رمي الجمرات خلال موسم الحج هذا العام.

ويتضمن الدليل الإرشادي والذي تم طباعته بعدد كبير من اللغات وتوزيعه على جميع مؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج وحجاج الداخل رسوماً توضيحية وخرائط تبين مسارات تفويج الحجاج من مخيمات مشعر منى إلى جميع طوابق منشأة الجمرات بما في ذلك المسارات الخاصة بتفويج الحجاج مستخدمي قطار المشاعر إلى منشأة الجمرات طوال أيام التشريق.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والتي تتولى تشغيل وصيانة منشأة الجمرات والإشراف على خطة تفويج الحجاج بها خلال أعمال الحج، مؤسسات الحج والطوافة إلى الالتزام بالجداول الزمنية لتفويج مجموعات الحجاج لرمي الجمرات في المسارات المحددة لكل مجموعة، كما دعت الحجاج إلى عدم حمل الأمتعة الخاصة بهم أثناء رمي الجمرات وتركها في مخيماتهم بمنى أو في مراكز حفظ الأمتعة حفاظاً على سلامتهم. كما نصحت الوزارة في الدليل الإرشادي أصحاب الأعذار من المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بتوكيل غيرهم في رمي الجمرات، وتجنب مخاطر الافتراش أو التزاحم في مداخل ومخارج المنشأة حيث ان جميع ساحات وطرقات منشأة الجمرات تم تخطيطها بما لا يسمح بالافتراش فيها أو مسارات الوصول إليها حفاظاً على سلامة الحجاج.

وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العُمر والمتحدث الرسمي للوزارة، أن إصدار وتوزيع الدليل يأتي ضمن خطة متكاملة للوزارة، في تيسير أداء الحجاج لمناسك الحج والحفاظ على سلامتهم، بما في ذلك المشروعات الضخمة التي تشرف عليها الوزارة بمنطقة المشاعر مثل منشأة الجمرات والخط الجنوبي لقطار المشاعر، مشيراً إلى أن برامج التوعية تتضمن إرشادات خاصة بسلامة الغذاء الذي يقدم للحجاج في جميع مراحل إعداده وتخزينه وتوزيعه وكذلك إرشادات لتجنب كافة المخاطر التي تهدد الصحة العامة مثل التلوث البيئي والتسمم الغذائي الناتج عن فساد أو تخمر الأطعمة، وإرشادات حول الطرق الصحية في التخلص من النفايات وسبل الوقاية من آفات الصحة العامة ونواقل الأمراض.

وأضاف العُمر أن خطة توعية الحجاج تشمل أيضاً إرشادات للعاملين بمؤسسات الحج والطوافة وبعثات الحج حول الطرق الآمنة والصحية وحفظ وتخزين الأطعمة والمواد الغذائية، وضرورة التأكد من تاريخ صلاحية الأطعمة المحفوظة، وكذلك اشتراطات الصحة العامة في محلات الحلاقة والإبلاغ عن أي مخالفات بها في هذا الشأن.