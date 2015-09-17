صحة الرياض تحدد 11 مركزاً صحياً مناوباً في عيد الأضحى

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض (11) مركزاً للرعاية الصحية الأولية المناوبة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك في جميع القطاعات الصحية بمدينة الرياض، لخدمة سكان العاصمة على مدار 24 ساعة يومياً.

وأوضح مدير عام صحة الرياض للصحة العامة الدكتور ممدوح بن فالح الثقيل أن قائمة مراكز الرعاية الصحية والتي صدرت موافقة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة على عملها بتكليف كامل طوال إجازة العيد وتضم في القطاع الشمالي الأولي مركز الأمير محمد بن سعود الكبير بحي الرائد، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز النموذجي بالدرعية، ومركز صحي السليمانية بالقطاع الشمالي الثاني، ومركز المنصورة بالقطاع الأوسط الأول ومراكز الربوة والملز والمرقب في أحياء القطاع الصحي الأوسط الثاني بمدينة الرياض، ومركزي الروابي والنهضة الغربي في القطاع الصحي الشرقي، ومركز صحي السويدي في القطاع الغربي ومركز صحي العزيزية الأول في قطاع جنوب الرياض، مشيراً إلى مراكز الرعاية الصحية المناوبة سوف تقدم خدماتها للمرضى والمراجعين طوال إجازة العيد من 7 – 12 ذو الحجة 1436ه، علماً بأن جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية مستمرة بالعمل خلال إجازة العيد بتكليف جزئي يومي، أيام السابع والثامن.

وأشار د. الثقيل أنه روعي في اختيار المراكز الصحية المناوبة خلال إجازة العيد تغطية جميع أحياء العاصمة، والاستفادة من إمكانات المراكز الصحية المتميزة في تقديم كافة خدمات الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين والرابع عشر والخامس عشر من ذي الحجة.