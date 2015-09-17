أخبار عاجلة

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

أمانة الرياض تكمل جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك

Google+ Print
أمانة الرياض تكمل جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك أمانة الرياض تكمل جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك

    أكملت أمانة منطقة الرياض جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال خطة متكاملة تشمل أسواق بيع الماشية والمواقع الموقتة لبيع الأضاحي والمسالخ الأهلية والمطابخ ومؤشر الأضاحي في أسواق الماشية في مدينة الرياض. وذلك في إطار سعي الأمانة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع سكان مدينة الرياض.

حيث شملت الخطة تحديد 3 أسواق لبيع الماشية هي سوق العزيزية على طريق الحائر وسوق السعادة على طريق جاكرتا وسوق العريجاء على طريق جدة.

ثلاثة أسواق لبيع الماشية و12 موقعاً لبيع الأضاحي وسبعة مسالخ متكاملة

واوضح وكيل امانة منطقة الرياض للخدمات م. سليمان بن حمد البطحي أنه تم تحديد 12 موقعاً (موقتاً) في مناطق متفرقة من مدينة الرياض لبيع الأضاحي، حيث رُوعي في اختيار تلك الأماكن خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل حضاري ومنظم يضمن الصحة والسلامة للجميع. كما نشرت الأمانة عدداً من اللوحات الإرشادية لتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم خلال أيام البيع من

(5-13) من شهر ذي الحجة وحرصاً من أمانة الرياض بأهمية السلامة والطرق السليمة خلال العيد أعدت الأمانة عدداً من المواد التوعوية لتوزيعها في مواقع البيع والمسالخ تتضمن إرشادات توعوية متنوعة.

كما تم تحديد 6 مسالخ منتشرة في عدد من الأحياء لخدمة المواطنين والمقيمين وسط تجهيزات آلية وبشرية متكاملة وهذه المسالخ هي:

مسلخ الرياض الآلي:

يقع في حي المصانع وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (800) ذبيحة في الساعة.

مسلخ العزيزية:

يقع في حي العزيزية وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (800) ذبيحة في الساعة.

مسلخ غرب الرياض:

يقع غرب مدينة الرياض في حي العريجاء وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (600) ذبيحة في الساعة.

مسلخ شمال الرياض:

يقع في حي المروج وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (400) ذبيحة في الساعة

مسلخ حي السعادة:

يقع في حي السعادة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (500) ذبيحة في الساعة.

مسلخ المونسية:

يقع في حي المونسية وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (300) ذبيحة في الساعة.

مسلخ حي المروة:

يقع في حي المروة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (300) ذبيحة في الساعة.

وأشار م. البطحي انه وتسهيلاً للراغبين في ذبح أضاحيهم في المواقع القريبة من مساكنهم سمحت الأمانة لجميع المطابخ بمدينة الرياض، والتي ينطبق عليها الشروط بالذبح أيام (10/11/12) من ذي الحجة. وحرصاً من أمانة الرياض في خدمة أهالي العاصمة والمقيمين فيها فقد أوجدت هاتفاً للطوارئ على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي ملاحظات من خلال مركز أمانة الرياض على الرقم (940).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة