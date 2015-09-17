أمانة الرياض تكمل جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك

أكملت أمانة منطقة الرياض جاهزيتها لموسم عيد الأضحى المبارك من خلال خطة متكاملة تشمل أسواق بيع الماشية والمواقع الموقتة لبيع الأضاحي والمسالخ الأهلية والمطابخ ومؤشر أسعار الأضاحي في أسواق الماشية في مدينة الرياض. وذلك في إطار سعي الأمانة إلى تقديم أفضل الخدمات لجميع سكان مدينة الرياض.

حيث شملت الخطة تحديد 3 أسواق لبيع الماشية هي سوق العزيزية على طريق الحائر وسوق السعادة على طريق جاكرتا وسوق العريجاء على طريق جدة.

ثلاثة أسواق لبيع الماشية و12 موقعاً لبيع الأضاحي وسبعة مسالخ متكاملة

واوضح وكيل امانة منطقة الرياض للخدمات م. سليمان بن حمد البطحي أنه تم تحديد 12 موقعاً (موقتاً) في مناطق متفرقة من مدينة الرياض لبيع الأضاحي، حيث رُوعي في اختيار تلك الأماكن خدمة أكبر شريحة من السكان بشكل حضاري ومنظم يضمن الصحة والسلامة للجميع. كما نشرت الأمانة عدداً من اللوحات الإرشادية لتسهيل الوصول إلى نقاط البيع ومواقع الاستلام والتسليم خلال أيام البيع من

(5-13) من شهر ذي الحجة وحرصاً من أمانة الرياض بأهمية السلامة والطرق السليمة خلال العيد أعدت الأمانة عدداً من المواد التوعوية لتوزيعها في مواقع البيع والمسالخ تتضمن إرشادات توعوية متنوعة.

كما تم تحديد 6 مسالخ منتشرة في عدد من الأحياء لخدمة المواطنين والمقيمين وسط تجهيزات آلية وبشرية متكاملة وهذه المسالخ هي:

مسلخ الرياض الآلي:

يقع في حي المصانع وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (800) ذبيحة في الساعة.

مسلخ العزيزية:

يقع في حي العزيزية وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (800) ذبيحة في الساعة.

مسلخ غرب الرياض:

يقع غرب مدينة الرياض في حي العريجاء وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (600) ذبيحة في الساعة.

مسلخ شمال الرياض:

يقع في حي المروج وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (400) ذبيحة في الساعة

مسلخ حي السعادة:

يقع في حي السعادة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (500) ذبيحة في الساعة.

مسلخ المونسية:

يقع في حي المونسية وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (300) ذبيحة في الساعة.

مسلخ حي المروة:

يقع في حي المروة وتبلغ طاقته الاستيعابية حوالي (300) ذبيحة في الساعة.

وأشار م. البطحي انه وتسهيلاً للراغبين في ذبح أضاحيهم في المواقع القريبة من مساكنهم سمحت الأمانة لجميع المطابخ بمدينة الرياض، والتي ينطبق عليها الشروط بالذبح أيام (10/11/12) من ذي الحجة. وحرصاً من أمانة الرياض في خدمة أهالي العاصمة والمقيمين فيها فقد أوجدت هاتفاً للطوارئ على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عن أي ملاحظات من خلال مركز أمانة الرياض على الرقم (940).