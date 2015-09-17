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حجاج أتراك يزورون مصنع الكسوة ومتحف الحرمين الشريفين

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حجاج أتراك يزورون مصنع الكسوة ومتحف الحرمين الشريفين حجاج أتراك يزورون مصنع الكسوة ومتحف الحرمين الشريفين

    نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا برنامجاً ورحلة علمية لعدد من حجاج تركيا لمصنع كسوة الكعبة المشرفة، اطلعوا من خلالها على مراحل صناعة الكسوة التي تصنع بأيدٍ وطنية، وتقدر تكلفة الثوب الواحد (17) مليون ريال.

كما زار الوفد متحف الحرمين الشريفين وألقوا نظرة على أقسامه وما يضمه من مقتنيات أثرية.

وعبر الحجاج الأتراك عن سعادتهم بما شاهدوه في المصنع والمتحف، مشددين على أن جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين لا ينكرها إلا جاحد وحاقد على هذا البلد الطيب وحكامه الكرام وأهله الودودين.

وأكدوا أن هذه الجهود تأتي في ظل اهتمام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها توسعة وعمارة الحرمين الشريفين والعناية بالكعبة المشرفة.

من جهته، رفع بهاء الدين أكيون الملحق الإعلامي والثقافي في القنصلية التركية الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما تقدمه المملكة من خدمات جليلة للحجاج عموماً وحجاج الجمهورية التركية على وجه الخصوص، مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأفاد أن الحجاج الأتراك القادمين من تركيا ومن أنحاء العالم يلمسون بأنفسهم هذه الخدمات والتسهيلات التي تبذلها المملكة.

وحضر ايقون تدشين خيمة الحجاج الأتراك القادمين من أوروبا، التي تنظمها "ميلي قروش" إحدى الجمعيات الإسلامية التركية، وتشرف بشكل مباشر عليها، وتقدم دروس دينية وثقافية للتوعية بالحج وكيفية أداء مناسك الحج، وتستهدف 4500 حاج تركي من مختلف الأعمار، خصوصاً فئة الشباب.

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