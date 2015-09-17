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جمعية زمزم توفر أدوية مجانية ل 2573 مريضاً ومريضة

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جمعية زمزم توفر أدوية مجانية ل 2573 مريضاً ومريضة جمعية زمزم توفر أدوية مجانية ل 2573 مريضاً ومريضة

    قدمت جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية الخيرية أدوية مجانية ل2573 مريضاً ومريضة وذلك من خلال برنامج الصيدلية الخيرية بقيمة بلغت مليونين و359 ألفا و42 ريالاً خلال ال6 الأشهر الماضية.

وأوضح مساعد المدير العام للجمعية المتحدث الرسمي فهد بن محمد الزهراني بأن الجمعية عبر برنامج الصيدلية الخيري تعمل على المساعدة في توفير العلاج للمرضى المحتاجين.

وأضاف الزهراني بأن هذا البرنامج ساهم في التخفيف عن كاهل المرضى لاسيما أن بعض المرضى لا يستطيع توفير الأدوية بسبب تكلفتها، مشيراً إلى أن الجمعية فتحت عبر هذا البرنامج المجال للصيادلة المتطوعين.

وبين الزهراني بأن الجمعية تعمل على توفير العلاج والمستلزمات الطبية للمرضى المحتاجين، مبيناً بأن المستهدفين من هذا البرنامج هم المرضى الفقراء الذين يعانون من أمراض مزمنة والمرضى الذين يقطنون في المناطق النائية إلى جانب المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج التأهيلي.

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